В рабочем совещании по вопросам строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний...

В рабочем совещании по вопросам строительства скоростной автомобильной дороги М-12 «Москва – Нижний Новгород – Казань» приняли участие глава региона Александр Авдеев и председатель правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Вячеслав Петушенко.«Это крупнейший инфраструктурный проект не только в регионе, но в масштабах страны. Темпы набраны высокие, возникающие вопросы требуют постоянной координации работы подрядчиков и субподрядчиков и оперативного принятия решений, – отметил Александр Авдеев. – Налаженное взаимодействие имеет зримый эффект. Ряд участков дороги, планировавшихся к сдаче только в 2024 году, удастся открыть уже в этом».«Большую работу проводим по сдаче южного обхода Владимира. Рассчитываем запустить его в середине октября: на сегодня из 26 км участка уже 13 в асфальтобетоне, установлены мачты освещения. Большая работа ведётся также на участке от пересечения с М-7 «Волга» – это 47 км – и 10 км до развязки М-12 и М-7 – сдадим в конце года. Итого более 85 км по Владимирской области в этом году планируем запустить», – сообщил Вячеслав Петушенко.Этой осенью будет сдан ещё один участок М-12, также важный для жителей Владимирского региона.«Уже в этому году, в сентябре, сдадим участок дороги в Московской области от Центральной кольцевой автомобильной дороги до А-108. Эти 23 км позволят объехать Электроугли, и путь от Москвы до Владимира сократится на час», – добавил Вячеслав Петушенко.Он также отметил темпы работ на объезде Покрова – этот участок является одним из самых сложных в границах области и одним из самых напряжённых на всей трассе. Поставлена задача запустить движение по этому участку раньше запланированного срока.На следующий сентябрь запланирована сдача третьего этапа строительства М-12 от дороги на Гусь-Хрустальный до Мурома.