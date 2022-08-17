Как рассказали Вестям в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области возгорание произошло на...

Как рассказали "Вестям" в пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области возгорание произошло на территории ООО "Фаско-плюс" на панфиловских болотах. На данный момент огонь распространился на площади 3 га.Однако ни населенным пунктам, ни другим предприятиям пламя не угрожает.Сейчас идет ликвидация загорания силами специально подготовленных работников предприятия и сотрудников МЧС. Задействовано 13 единиц техники и 31 человек. Из них 6 единиц техники и 17 человек - из МЧС.О дальнейшем развитии событий мы сообщим в следующих выпусках "Вестей", на нашем сайте и в соцсетях.Фото https://www.pxfuel.com/