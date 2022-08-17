Ковровские спасатели совершили необычный выезд вечером 16 августа. Местная жительница вызвала их, чтобы снять застрявшее на пальце кольцо. По информации из группы ВКонтакте «Заметки

Ковровские спасатели совершили необычный выезд вечером 16 августа. Местная жительница вызвала их, чтобы снять застрявшее на пальце кольцо. По информации из группы ВКонтакте «Заметки спасателя», девушка не могла сама приехать к спасателям, так как ей было не с кем оставить маленьких детей. Дежурный спасательный отряд выехал на помощь. По словам потерпевшей, палец начал отекать и