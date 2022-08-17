Викторины и мастер-классы проведут во всех центрах госуслуг Мои документы.

Викторины и мастер-классы проведут во всех центрах госуслуг "Мои документы".22 августа московским центрам госуслуг "Мои документы" исполнится 11 лет. Таких офисов в столице уже 135, включая семь флагманских центров с расширенным функционалом и один Дворец госуслуг на ВДНХ. В таких местах москвичи могут быстро и с комфортом оформить необходимые документы, проверить здоровье с помощью диагностических комплексов, посетить зону самообслуживания с компьютерами, оставив детей в игровой комнате.Ко дню рождения "Моих документов" было решено провести викторины и мастер-классы. Так, с 20 по 23 августа во всех офисах пройдет викторина "Пойми меня". Участники будут по набору эмодзи разгадывать услугу, которую оказываются в МФЦ. Те, кто разгадает шифры, получат подарки.Для детей проведут мастер-классы по изготовлению объемного енота из бумаги. Взрослые же могут написать, с чем у них ассоциируются центры госуслуг "Мои документы". Карточку с текстом необходимо опустить в бокс, который установлен на ресепшене.Особая программа запланирована во Дворце госуслуг на ВДНХ. Там 22 августа состоится мастер-класс по созданию рисунка из песка. Во флагманских центрах "Мои документы" все желающие могут сделать именной браслет.В этот же день во всех МФЦ Москвы дети "соберут на работы" бумажных сотрудников центров и раскрасят картинки по произведениям Корнея Чуковского.Чек-лист с интересными локациями столицы могут получить посетители. Чтобы узнать, какие места рекомендуют "Мои документы" посетить до конца лета, нужно прийти в один из офисов до 22 августа.Напомним, районные центры госуслуг "Мои документы" работают в Москве с 8:00 до 20:00, а флагманские офисы и Дворец госуслуг на ВДНХ – с 10:00 до 22:00. Для некоторые услуги оказываются только после предварительной записи на порталах и .Ранее сообщалось, что новый флагманский офис "Мои документы" появится на западе Москвы. Центр госуслуг заработает по адресу: Ярцевская улица, дом 19 (в торгово-развлекательном центре "Кунцево Плаза"). Там сделают 60 окон приема. Подробнее об этом "Дни.ру".