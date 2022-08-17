Дело передано в Петушинский районный суд

Убийство, угроза убийством, незаконное приобретение, хранение и изготовление оружия, а также приобретение взрывных устройств – такой объемный список содержит обвинительный акт в отношении жителя Владимирской области. Об этом рассказала прокуратура Владимирской области.В июне 2020 года в интернете подозреваемым из Петушинского района были приобретены два сигнальных пистолета, а также патроны для огнестрельного оружия. После приобретения обвиняемый сделал огнестрельное оружие собственного изготовления с боеприпасами для него.5 июня на центральной улице Глубоково под алкогольным опьянением фигурант вступил в конфликт с двумя владимирцами. В ходе ссоры он применил самодельное оружие с заряженными патронами, выстрелил в одного из оппонентов и ранил его в голову. Мужчина, в которого стреляли, умер на месте. После трагедии, злоумышленник направил оружие на другого потерпевшего, угрожая ему убийством.Мужчина признался только в части обвинительных эпизодов. Дело будет рассмотрено в Петушинском районном суде.