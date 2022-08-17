Уникальные артефакты прошлого. В Суздальском районе, у села Гнездилово продолжаются раскопки...

Уникальные артефакты прошлого. В Суздальском районе, у села Гнездилово продолжаются раскопки экспедиции Института археологии и Государственного исторического музея. Какие находки сделали ученые- расскажет Антон Николаев.С виду это обычное поле, на котором сеют рожь и пшеницу. Но для археологов это памятник археологии - могильник 10-ого - 11-ого веков. Углубившись в землю, а на самом деле - в глубину веков, можно напрямую прикоснуться к истории северо-восточной Руси периода ее зарождения. Одна из главных находок этого лета - боевой топор, обнаруженный в погребении с останками мужчины.Николай Макаров, директор института археологии РАН:"Вот одно из редких, редчайших погребений представителей элиты северо-восточной Руси. По-видимому, это общество, которое находилось в стадии перехода от язычества к христианству, здесь погребения совершаются уже по без сожжения, но еще в могилу помещаются отдельные предметы вооружения, вот топоры, очень редкие находки в погребениях, это 4-е погребение с боевыми топорами, которое вот уже в новейшее время исследовано в Суздальском ополье."Рядом еще одно погребение. Прямо во время съемки нашего репортажа археологи делают находку - бронзовые браслеты.В третьем погребении на территории раскопа было найдено редко попадающееся археологам женское бронзовое украшение.Анна Красникова, научный сотрудник Государственного исторического музея:"Это шумящая финская подвеска, которая характерна для местного исконного населения - для финно-угорского, для мерянского. Конькообразное с подвешенными бубенчиками. Надо сказать, что это не частая находка у нас. У нас это первый "конек" в погребении".Работа идет очень медленно и осторожно. Чтобы не повредить погребение, археологи ходят босиком. Раскопки ведутся с 8 утра до полудня. Потом из-за жары - до 5 в часов вечера перерыв, во время которого Николай Макаров везет нас на экспедиционную базу - показать находки, сделанные ранее - в этом году и в прошлом. Вот так после реставрации выглядят те самые боевые топоры, а вот та самая бронзовая подвеска в форме конька, это - древние монеты. В том числе, очень редкие для Суздаля - византийские.Николай Макаров, директор Института археологии РАН:"Это вещи, которые, конечно, они не платежное средство, это как бы такие вот сувениры, символы связи значит с Византией, и изображение императора на подвеску помещалось таким образом, чтобы крест был в своем правильном положении".Впервые могильники на территории Суздальского Ополья были обнаружены графом Алексеем Уваровым в средине 19-го века. Но потом они выпали из поля зрения археологов на долгие полтора столетия. Сегодня археологи заново исследуют эти некрополи, тщательно их документируя. Современная техника позволяет после исследования костей установить возраст человека, его происхождение и даже какими продуктами он питался.Николай Макаров, директор Института археологии РАН:"Большинство анализов изотопов, сделанные по костному материалу, показывает, что эти люди питались хлебными продуктами, это хлебная диета. Они ели не так много мяса, как мы могли бы предполагать".В этом году впервые в тестовом режиме археологи использовали георадар, при помощи которого определяют местонахождение захоронений.За 3 полевых сезона исследовано 35 погребений, а всего их здесь около 80.Антон Николаев, Сергей Скоридов, Александр Аганин.Новости культуры, Владимирская область.