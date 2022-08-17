За воздушной тренировкой следила наша съемочная группа. Василий Киселев, спасатель Жуковского...

За воздушной тренировкой следила наша съемочная группа.Василий Киселев, спасатель Жуковского авиационно-спасательного центра МЧС России:– Работать будем по максимуму быстро и правильно. Никто никуда спешить на борту, особенно первый спускающийся, не должны! Скорость спуска 2 метра в секунду максимум.Инструктаж перед первым вылетом. При помощи веревки и "стопор-десантера" спасатели будут спускаться с тридцатиметровой высоты. Большинство сотрудников специализированной пожарно-спасательной части уже не раз прыгали с вертолета. Но есть и те, для кого это впервые.Беглар Петросян, старший инженер службы тушения пожаров специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС России по Владимирской области:– Первый раз прыгаете?– Да.– Не страшно?– Да нет, не страшно, высота это не то что, нужно бояться.Вторая часть инструктажа уже в вертолете.– Начинай. Плавно. Руку ближе сюда. Все. Вот твой спуск. Пока ноги не станут выше головы- еще, еще. Теперь опускай ноги. Во- понял меня?Теперь то же самое, но уже на высоте... Каждый должен сделать по три спуска. На текущий момент такой техникой официально овладели сорок пять сотрудников владимирской специализированной пожарно-спасательной части. Так как в список задач подразделения входит и тушение пожаров в условиях полного бездорожья.Дмитрий Гришанов, заместитель начальника специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС России по Владимирской области:– Густой лес где нет дорог, водоем ближайший далеко находится. Мы загружаемся в вертолет, берем пожарно-техническое вооружение, ранцевые огнетушители и доставляют нас вертолетом в эту точку для тушения.Такие тренировки проходят два раза в год- даже если боишься высоты. Для Максима Королева это уже вторая серия спусков.Максим Королев, мастер-пожарный специализированной пожарно-спасательной части ФПС ГУ МЧС России по Владимирской области:– Все равно захватывает дух немножечко, когда спускаешься- интересно... И нравится и работа и то, что такие возможности у нас есть. Мы не просто пожарная часть, а специализированная. Не только тушим, но и такими делами занимаемся- и вода и огонь, все...Пока, правда, применять на практике навыки беспарашютного десантирования никому из спецчасти не приходилось. Но если будет нужно, они готовы, говорят спасатели.Никита Тарбеев, Александр Голубев.Вести "Владимир"