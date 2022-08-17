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Курс для региона
О развитии Владимирской области....
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Курс для региона
О развитии Владимирской области. Президент Владимир Путин и глава региона Александр Авдеев "встретились" в режиме видеоконференции.
Ремонт дорог
Народная программа, которая помогла привести в порядок не одну дорогу России. Как она реализуется в нашем регионе?
В глубину веков
От боевого топора до редких византийских монет. Какие тайны открывает археологам суздальское Ополье?