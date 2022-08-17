Не пропустите в дневном выпуске Вестей: Курс для региона О развитии Владимирской области....

Не пропустите в дневном выпуске "Вестей":Курс для регионаО развитии Владимирской области. Президент Владимир Путин и глава региона Александр Авдеев "встретились" в режиме видеоконференции.Ремонт дорогНародная программа, которая помогла привести в порядок не одну дорогу России. Как она реализуется в нашем регионе?В глубину вековОт боевого топора до редких византийских монет. Какие тайны открывает археологам суздальское Ополье?