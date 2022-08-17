Смотрите в программе «Вести-Владимир»: Курс региона О развитии Владимирской области. Президент...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:Курс регионаО развитии Владимирской области. Президент Владимир Путин и глава региона Александр Авдеев "встретились" в режиме видеоконференции.Совещание по М-12Уже в этом году несколько участков трассы М-12 примут первые автомобили. Насколько можно будет сократить путь до Москвы?Воздушный десантНе боятся ни огня, ни прыжков без парашюта. Сотрудники МЧС отработали десантирование с вертолета в Суздальском районе.