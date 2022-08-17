Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
Курс региона
О развитии Владимирской области. Президент...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
Курс региона
О развитии Владимирской области. Президент Владимир Путин и глава региона Александр Авдеев "встретились" в режиме видеоконференции.
Совещание по М-12
Уже в этом году несколько участков трассы М-12 примут первые автомобили. Насколько можно будет сократить путь до Москвы?
Воздушный десант
Не боятся ни огня, ни прыжков без парашюта. Сотрудники МЧС отработали десантирование с вертолета в Суздальском районе.