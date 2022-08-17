В начале выпуска - к главной теме дня. Сегодня Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции...

В начале выпуска - к главной теме дня. Сегодня Президент Владимир Путин в режиме видеоконференции обсудил развитие Владимирской области с главой региона Александром Авдеевым.На повестке дня- ключевые темы. От здравоохранения до экономики. Как отметил глава государства, во Владимирской области- стабильная ситуация, растут промышленное производство, хорошие показатели в сельском хозяйстве. Подробно Владимиру Путину глава региона Александр Авдеев рассказал о новой экономической зоне в Киржачском районе - проект поддержан Правительством. Задача- создать в этой зоне не менее 5 тысяч рабочих мест. Цель, подчёркивает Александр Авдеев, развитие инвестиций, поддержка промышленности и как следствие повышение реальных доходов жителей Владимирской области. Отдельной темой стало строительство трассы М-12. Оно идёт с опережением графика. Александр Авдеев уверен: магистраль позволит ещё большему раскрытию туристического потенциала нашего региона. Глава области рассказал о развитии исторических городов и возможностях, которые открывает федеральная поддержка. И пригласил Президента на торжества в честь тысячелетия Суздаля в 2024-ом году.– Вам хочу пожелать всего самого доброго, успехов.– Принято, Владимир Владимирович. Спасибо большое. Вопросы, которые вы обозначили, действительно очень важные. И спорт, и культура поддерживаются хорошо. По инфраструктурным вопросам будем отрабатывать согласно рекомендациям.