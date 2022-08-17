Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, на которой пообещал поддержку при строительстве северного обхода Владимира,

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с врио губернатора Владимирской области Александром Авдеевым, на которой пообещал поддержку при строительстве северного обхода Владимира, реконструкции стадиона «Торпедо» и драм-театра, а также закупку общественного транспорта для региона. Можно сказать, что онлайн-встреча прошла в позитивном ключе. Президент не скупился на комплименты не только тому, как развивается регион, но и