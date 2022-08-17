Ему грозит лишение свободы сроком до 5 лет

В Александровском городском суде Владимирской области будет рассмотрено уголовное дело по статье «угроза убийством», а также «угроза применения насилия в отношении представителя власти».9 июля 2022 года 41-летний житель Владимира в состоянии опьянения напал на бывшую тещу с электрической пилой, угрожая убить. Женщина позвонила правоохранителям, и те выехали на место событий. Когда полиция прибыла на адрес, нападавшего не только это не остановило – он включил электропилу, направляя в сторону правоохранительных органов.Пресс-служба Александровского городского суда сообщила, что потерпевшим нанесен моральный ущерб.Фигурант обвинен по двум статьям – 119-й и 318-й. Ему грозит срок до пяти лет в местах лишения свободы.