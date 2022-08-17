Во Владимире наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса профессионального...

Во Владимире наградили победителей регионального этапа всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере содействия занятости. Победители получили дипломы и кубки. В конце августа, в Москве, они представят Владимирскую область на федеральном этапе.Лучшим центром занятости населения 1 уровня в регионе признан Владимирский центр занятости, среди ЦЗН 2 уровня победу одержал центр занятости населения города Гусь-Хрустальный.Кроме того, сотрудникам Владимирского ЦЗН достались награды в номинации «Лучший специалист». Лучшим кадровым консультантом стала Ирина Ярцева, ведущий инспектор отдела взаимодействия с работодателями и спецпрограмм, а лучшим карьерным консультантом – Марина Патрина, ведущий инспектор отдела содействия занятости.За создание базы данных потенциальных соискателей и отложенных резюме в номинации «Лучший проект» награждены центры занятости населения городов Гусь-Хрустальный, Киржач и Кольчугино за совместный проект «Сервисный подход при решении кадрового обеспечения работодателей на территории Владимирской области», рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Фото: https://avo.ru/