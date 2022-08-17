Двое жителей областного центра обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с...
Двое жителей областного центра обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовное дело расследовалось СУ УМВД России по Владимирской области.
Установлено, что с 2018 по 2021 годы обвиняемые, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств.
Мужчины фиктивно зарегистрировали на территории города 9 организаций с номинальными руководителями.
С целью создания видимости реальных хозяйственных взаимоотношений между клиентами и юридическими лицами злоумышленники изготавливали несоответствующие действительности финансовые документы для предоставления налоговым и иным органам.
За проведение операций обвиняемые получали комиссионное вознаграждение в размере 10% от суммы полученных от клиентов средств.
Таким образом, за период своей деятельности они нелегально осуществили операций по «обналичиванию» на сумму более 133 млн. руб., извлеченный доход превысил 13 млн. руб.
Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Владимира, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.
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