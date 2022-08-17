Двое жителей областного центра обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с...

Двое жителей областного центра обвиняются в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере. Уголовное дело расследовалось СУ УМВД России по Владимирской области.Установлено, что с 2018 по 2021 годы обвиняемые, не имея государственной регистрации в качестве кредитной организации и лицензии на осуществление банковских операций, осуществляли финансовые операции по обналичиванию денежных средств.Мужчины фиктивно зарегистрировали на территории города 9 организаций с номинальными руководителями.С целью создания видимости реальных хозяйственных взаимоотношений между клиентами и юридическими лицами злоумышленники изготавливали несоответствующие действительности финансовые документы для предоставления налоговым и иным органам.За проведение операций обвиняемые получали комиссионное вознаграждение в размере 10% от суммы полученных от клиентов средств.Таким образом, за период своей деятельности они нелегально осуществили операций по «обналичиванию» на сумму более 133 млн. руб., извлеченный доход превысил 13 млн. руб.Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд г. Владимира, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.Фото: Pexels.com