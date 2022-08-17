Во Владимире жители многоквартирного дома каждую зиму страдают от сырости и плесени. У жильцов уже...

Во Владимире жители многоквартирного дома каждую зиму страдают от сырости и плесени. У жильцов уже начались проблемы со здоровьем. Есть ли шанс решить проблему, выяснял Максим Калашников.Каждую осень в этом доме на улице Молодежной начинаются одни и те же проблемы. После наступления холодов, стены торцевых квартир превращаются в плантацию плесени.Марина Шандриголова, жительница дома №6 по улице Молодежной:– Тепло с холодом соприкасается, у нас начинают цвести стены. Вот это вот все у нас грибок был. Нам пришлось обои снять и обработать, зашпаклевать, чтобы оно не пошло. И мы осень ждем с ужасом.Конденсат буквально ручьями стекает по стенам, рассказывает хозяйка одной из квартир. Дом построен еще в семидесятых и капитально не ремонтировался. Стены трескаются и промерзают. Также в последние годы, по словам жильцов, квартиры стали плохо отапливать.Марина Шандриголова, жительница дома №6 по улице Молодежной:– По идее, тепло должно исходить от батареи. Но у нас там был дикий грибок. У нас вот такие грибы там были, пушистые.Марина Шандриголова иронизирует, что зимой можно собирать грибной урожай. Но смешного в этом ничего нет. У домочадцев начала появляться аллергия. О проблеме Мария и ее муж Сергей не раз сообщали в управляющую компанию. Но каждый раз их заставляли ждать прихода проверяющего, а терпение, как и здоровье, небезгранично.Сергей Чуприна, житель дома №6 по улице Молодежной:– К нам приехали через две недели. На вопрос: "Почему так поздно?" - я спрашивал, мне сказали, что человек, который проверяющий, болел. И говорят: "Почему убрали, ничего не видно?". Я говорю - "Плесень, я ее буду оставлять, с ней жить, пока она на полквартиры у меня не зарастет".С плесенью, холодом и протекающей крышей борются и соседи сверху.Ольга Уварова, жительница дома №6 по улице Молодежной:– Стена - все промерзает зимой, в углах то чернота. Зимой вот так положишь в угол руку - ветер дует.Директор управляющей компании заявляет, что дом ветхий, но в плане на капитальный ремонт он не значится.Елена Рыбкина, директор управляющей компании:– Денег на счете капремонта у них мало. Для того, чтобы сделать капремонт крыши. Ну, стены - были проблемы. Мы делали над квартирой, сейчас точно не могу сказать, может быть 29, делали ремонт. Пока все нормально. Обращений из этой квартиры пока нет.Сама собой проблема, явно, не решится, и жители дома опасаются, что им снова придется делить жилплощадь с плесенью и грибком.Максим Калашников, Егор Герасимов.Вести "Владимир"