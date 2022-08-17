Во Владимире жители многоквартирного дома каждую зиму страдают от сырости и плесени. У жильцов уже...
Во Владимире жители многоквартирного дома каждую зиму страдают от сырости и плесени. У жильцов уже начались проблемы со здоровьем. Есть ли шанс решить проблему, выяснял Максим Калашников.
Каждую осень в этом доме на улице Молодежной начинаются одни и те же проблемы. После наступления холодов, стены торцевых квартир превращаются в плантацию плесени.
Марина Шандриголова, жительница дома №6 по улице Молодежной:
– Тепло с холодом соприкасается, у нас начинают цвести стены. Вот это вот все у нас грибок был. Нам пришлось обои снять и обработать, зашпаклевать, чтобы оно не пошло. И мы осень ждем с ужасом.
Конденсат буквально ручьями стекает по стенам, рассказывает хозяйка одной из квартир. Дом построен еще в семидесятых и капитально не ремонтировался. Стены трескаются и промерзают. Также в последние годы, по словам жильцов, квартиры стали плохо отапливать.
Марина Шандриголова, жительница дома №6 по улице Молодежной:
– По идее, тепло должно исходить от батареи. Но у нас там был дикий грибок. У нас вот такие грибы там были, пушистые.
Марина Шандриголова иронизирует, что зимой можно собирать грибной урожай. Но смешного в этом ничего нет. У домочадцев начала появляться аллергия. О проблеме Мария и ее муж Сергей не раз сообщали в управляющую компанию. Но каждый раз их заставляли ждать прихода проверяющего, а терпение, как и здоровье, небезгранично.
Сергей Чуприна, житель дома №6 по улице Молодежной:
– К нам приехали через две недели. На вопрос: "Почему так поздно?" - я спрашивал, мне сказали, что человек, который проверяющий, болел. И говорят: "Почему убрали, ничего не видно?". Я говорю - "Плесень, я ее буду оставлять, с ней жить, пока она на полквартиры у меня не зарастет".
С плесенью, холодом и протекающей крышей борются и соседи сверху.
Ольга Уварова, жительница дома №6 по улице Молодежной:
– Стена - все промерзает зимой, в углах то чернота. Зимой вот так положишь в угол руку - ветер дует.
Директор управляющей компании заявляет, что дом ветхий, но в плане на капитальный ремонт он не значится.
Елена Рыбкина, директор управляющей компании:
– Денег на счете капремонта у них мало. Для того, чтобы сделать капремонт крыши. Ну, стены - были проблемы. Мы делали над квартирой, сейчас точно не могу сказать, может быть 29, делали ремонт. Пока все нормально. Обращений из этой квартиры пока нет.
Сама собой проблема, явно, не решится, и жители дома опасаются, что им снова придется делить жилплощадь с плесенью и грибком.
Максим Калашников, Егор Герасимов.
Вести "Владимир"