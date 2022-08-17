Пострадало 3 гектара территории частного предприятия

Во Владимирской области произошло возгорание торфа. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Владимирской области.Огонь охватил площадь в 3 гектара в Гусь-Хрустальном районе. Торф загорелся на территории частного предприятия ООО «Фаско+», рядом с Панфилово.Однако опасности перехода огня на жилые дома и лесной массив нет, отмечает ведомство.На месте ЧП в работе задействованы 31 специалист и 13 пожарных машин. От МЧС России прислали 17 людей и 6 единиц техники.