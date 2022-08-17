Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего жителя с. Бакшеево...

Александровский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении 41-летнего жителя с. Бакшеево Александровского района, обвиняемого в совершении угрозы убийством и применения насилия в отношении представителя власти с использованием электрической пилы.Как следует из обвинительного заключения, 9 июля 2022 года пьяный мужчина вооружился бензопилой и направился в сторону бывшей тещи, угрожая последней убийством. Потерпевшая сообщила о произошедшем в полицию. Гражданин, не желая подчиняться законным требованиям прибывших сотрудников полиции, взял в руку ту же пилу, привел ее в рабочее состояние и направил в их сторону. В результате действий гражданина потерпевшим причинен моральный вред, сообщает объединенная пресс-служба судов Владимирской области.Фото: pxfuel.com/