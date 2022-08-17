Сегодня утром на 156-м километре трассы М-7 загорелся грузовой автомобиль. Сообщение о пожаре в...

Сегодня утром на 156-м километре трассы М-7 загорелся грузовой автомобиль.Сообщение о пожаре в Собинском районе, в районе города Лакинска, поступило в ГУ МЧС по Владимирской области в 7.46.Прибывшие на место пожарные увидели, что горит прицеп фуры. Огонь был потушен на площади 30 кв. К счастью, погибших и пострадавших нет. Как сообщили в пресс-службе МЧС по Владимирской области, к ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек личного состава.Причины происшествия устанавливаются.Напомним, что накануне на М-7 в Гороховецком районе сгорела еще одна фура.Фото: 33.mchs.gov.ru/