На территории региона за прошедшие сутки 17 августа лабораторно подтверждено 96 случаев заболевания...

На территории региона за прошедшие сутки 17 августа лабораторно подтверждено 96 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.19 - во Владимире13 — в Муромском районе9 — в Петушинском районе9 — в Александровском районе9 — в Гусь-Хрустальном районе8 — в Ковровском районе6 — в Кольчугинском районе5 — в Юрьев-Польском районе5 — в Суздальском районе4 — в Камешковском районе4 — в Меленковском районе2 — в Вязниковском районе1 — в Киржачском районе1 — в Судогодском районе1 — в РадужномВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 153 974 случая заболевания.Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).