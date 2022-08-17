На территории региона за прошедшие сутки 17 августа лабораторно подтверждено 96 случаев заболевания...
На территории региона за прошедшие сутки 17 августа лабораторно подтверждено 96 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
19 - во Владимире
13 — в Муромском районе
9 — в Петушинском районе
9 — в Александровском районе
9 — в Гусь-Хрустальном районе
8 — в Ковровском районе
6 — в Кольчугинском районе
5 — в Юрьев-Польском районе
5 — в Суздальском районе
4 — в Камешковском районе
4 — в Меленковском районе
2 — в Вязниковском районе
1 — в Киржачском районе
1 — в Судогодском районе
1 — в Радужном
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 153 974 случая заболевания.
Управление Роспотребнадзора по Владимирской области напоминает о необходимости соблюдения правил личной гигиены: часто мыть руки водой с мылом, использовать дезинфицирующие средства для рук; не касаться рта, носа или глаз немытыми руками; регулярно очищать поверхности и устройства, к которым вы прикасаетесь (экран смартфона, пульты, дверные ручки и поручни).