С 17 по 25 августа во Владимирской области будет проходить ежегодная августовская педагогическая...

С 17 по 25 августа во Владимирской области будет проходить ежегодная августовская педагогическая декада. В её рамках будут подводиться итоги учебного года 2021 – 2022 годов и ставиться задачи на новый учебный год. В декаде примут участие более 2000 педагогов и руководителей образовательных организаций региона.Ключевыми темами обсуждения на секциях будут особенности идеологической воспитательной работы с детьми и педагогическими работниками в образовательных организациях, внедрение федеральной государственной информационной системы «Моя школа», реализация проекта «Школа Минпросвещения России».25 августа пройдёт Областной августовский педагогический совет «Об итогах деятельности системы образования в 2021-2022 учебном году и стратегических задачах на 2022-2023 учебный год» с участием главы региона Александра Авдеева и его заместителей, руководителей образовательных организаций и педагогов. В рамках мероприятия состоится чествование работников сферы образования за достигнутые успехи и вклад в развитие системы образования области, рассказали в пресс-службе администрации Владимирской области.Фото: avo.ru/