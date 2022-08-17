В Ковровском районе, на берегу реки Нерехты у деревни Крутово реконструкторы воссоздали деревню...

В Ковровском районе, на берегу реки Нерехты у деревни Крутово реконструкторы воссоздали деревню начала двадцатого века. Избы и дворы из фанеры, и не только, возводили практически месяц.Как сообщает портал "Город Ковров", участники праздника смогли побывать в русской избе, увидеть за работой пряху, косарей, плотников, посмотреть, как ухаживали за скотиной. Для реконструкторов опыт воссоздания крестьянского быта уникальный. Обычно такие фестивали связаны с военными действиями, а не мирной жизнью. Тем не менее, военная линия здесь тоже прослеживалась. Временной отрезок реконструкции захватывает период первой мировой и гражданской войны. В ковровскую деревню заехал и поэт Сергей Есенин.