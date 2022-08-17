Во Владимирской области выявили 96 случаев заражения коронавирусом за сутки на 17 августа. Днем ранее было 83. В больницу госпитализировали 13 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в

Во Владимирской области выявили 96 случаев заражения коронавирусом за сутки на 17 августа. Днем ранее было 83. В больницу госпитализировали 13 человек, накануне с тяжелой формой заболевания в больницы обратился 21 житель региона. Всего лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в нашем регионе теперь 153 974. В лидерах по заражениям Владимир с 19 заболевшими за сутки.