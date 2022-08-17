Во Владимирской области четыре предприятия народных художественных промыслов могут получить федеральную поддержку в размере 500 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома.

Во Владимирской области четыре предприятия народных художественных промыслов могут получить федеральную поддержку в размере 500 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе Белого дома. Всего в стране 86 предприятий, включенных в перечень организаций художественных промыслов. Среди них и четыре наших: ЗАО «Мстерский Ювелир», производственный кооператив «Центр традиционной Мстёрской миниатюры», ООО «Гусевский Хрустальный завод им. Мальцова»