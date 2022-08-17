Следствием и судом установлено, что 6 августа 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного...

Следствием и судом установлено, что 6 августа 2022 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений из ревности нанес сожительнице множественные удары руками в область головы и грудной клетки. Оставив потерпевшую в лесном массиве, мужчина покинул место происшествия.Через некоторое время он вернулся, чтобы справиться о ее самочувствии. Несмотря на то, что женщине явно требовалась медицинская помощь, обвиняемый бездействовал, сообщила пресс-служба СУ СК по Владимирской области.Только через сутки потерпевшую доставили в медицинское учреждение, где от полученных телесных повреждений она скончалась.Вину в совершенном преступлении ранее судимый мужчина признал, в содеянном раскаялся. По ходатайству следователя СК России в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.Фото пресс-служба СУ СК по Владимирской области.