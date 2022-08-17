Следователями Отделения МВД России по Киржачскому району завершено расследование уголовного дела в...

Следователями Отделения МВД России по Киржачскому району завершено расследование уголовного дела в отношении двоих 33-летних жителей Подмосковья. Фигурантам предъявлено обвинение в сбыте поддельных денег.Следствием установлено, что обвиняемые намеренно приобрели десять поддельных пятитысячных купюр с целью их дальнейшего сбыта. Для этого фигуранты, проживающие в Московской области, целенаправленно приезжали в близлежащие Александровский и Киржачский районы и реализовывали фальшивые банкноты в сетевых магазинах. Каждый раз сообщники приобретали товар, стоимость которого не превышала 500 рублей, получая сдачу настоящими деньгами.Мужчина и женщина, проживающие совместно, были задержаны сотрудниками полиции на территории Московской области, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Свою вину они признали. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.Фото https://www.pxfuel.com/