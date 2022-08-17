Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела...

Следователями отделения МВД России по Гороховецкому району завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летней местной жительницы.Установлено, что летом текущего года обвиняемая, распивая спиртные напитки со своими приятелями, воспользовавшись подходящим моментом, похитила у них банковские карты и наличность. С одной из карт фигурантка, зная пин-код, сняла денежные средства, которые впоследствии потратила на личные нужды. Общая сумма причиненного материального ущерба составила 10 000 рублей.Злоумышленница была задержана оперуполномоченными уголовного розыска после поступивших в полицию заявлений от потерпевших. Женщина дала признательные показания и раскаялась в содеянном. Похищенные деньги обязалась вернуть, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото https://www.pxfuel.com/