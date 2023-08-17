18 августа на Радио Россия в прямом эфире выступит помощник прокурора Владимирской области по...

18 августа на Радио "Россия" в прямом эфире выступит помощник прокурора Владимирской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних.18 августа в 7 часов 20 минут на Радио "Россия-Владимир" в программе юриста Ларисы Павловой "Ваше право" состоится обсуждение актуальных вопросов с помощником прокурора Владимирской области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних - Саидой Власовой.Она расскажет о том, с какими проблемами сталкиваются семьи при получении пособий на детей; насколько безопасны лагеря; может ли прокурор помочь взыскать алименты с нерадивых родителей.Телефон ПРЯМОГО ЭФИРА: 8 (4922) 35-31-33.Фото: pxfuel.com