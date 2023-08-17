Роман с 15-летним школьником обернулся для девушки уголовным делом, сообщает телеграм-канал Baza. Слухи о незаконных отношениях быстро распространились среди жителей, а затем достигли и

Роман с 15-летним школьником обернулся для девушки уголовным делом, сообщает телеграм-канал Baza. Слухи о незаконных отношениях быстро распространились среди жителей, а затем достигли и полиции. Сама девушка утверждает, что секс был по взаимному согласию, школьник был вовсе не против. В то, что 15-летний подросток, как минимум, не сопротивлялся интимным отношениям, можно поверить, но тем не