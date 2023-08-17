Энергетики направляют свои силы на районы с частыми авариями

563 млн рублей направили в 2023 году на строительство и обновление коммунальной инфраструктуры региона. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал губернатор Владимирской области Александр Авдеев.Также за счет федеральных средств строятся и ремонтируются сети тепло- и водоснабжения во Владимире, Александрове, Суздале, Коврове и Карабанове. В следующем году модернизация ожидает Струнино, Гороховецкий, Кольчугинский и Суздальский районы.Губернатор отметил, что с энергетиками «Владимирэнерго» есть договоренность о первоочередности работ для районов с частыми авариями. Результаты уже есть — снизилось число аварийных отключений электричества в Селивановском районе.Напомним, во Владимирской области благоустроят 137 дворов и общественных пространств.