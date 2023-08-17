Археологи обнаружили сотни средневековых предметов на раскопках под Суздалем Под Суздалем...

Археологи обнаружили сотни средневековых предметов на раскопках под СуздалемПод Суздалем завершаются археологические раскопки в районе села Гнездилово.Специалисты Института археологии РАН и Государственного исторического музея ведут там работу на протяжении 4х лет. При новом обследовании некрополя археологи обнаружили сотни средневековых предметов. Подробнее -Ангелина СвищУглубившись в землю на несколько метров, можно погрузиться в историю десятивековой давности. И буквально - прикоснуться к наследию северо-восточной Руси периода ее зарождения.Николай Макаров, директор Института археологии РАН:- У нас два главных города, северо-восточная Русь, она у нас такая двуглавая. Ростов, который немножко древнее, и Суздаль, но Суздаль сейчас намного лучше изучен, разведан. Вот эти плодородные почвы ополья они притягивали колонистов, они очень продуктивные.Некрополь с погребениями древнерусской элиты интересен археологам как памятник, характеризующий погребальный обряд культуру и социальное устройство древних селищ. Размеры погребальных ям отличаются. Николай Макаров объясняет, это переход от язычества к христианству.Здесь нет такого какого-то обилия украшений, их массивности. Но они сделаны очень искусными мастерами и вообще, такие вещи довольно редко встречаются в погребениях. И эти технологии, и эти украшения - это маркеры славянской древнерусской культуры.Впервые могильники на территории Суздальского Ополья были обнаружены графом Алексеем Уваровым в середине 19-го века. Были вскрыты 28 курганов, и тогда казалось, на этом всё. Но на самом деле захоронений в Гнездилове больше. Сегодня археологи заново исследуют эти некрополи, тщательно всё документируя. Современная техника позволяет установить возраст костей и национальность человека. За 4 года археологи видели многое, но продолжают удивляться каждой находке. Так необычайно большая яма с гвоздями может изменить представление о древнерусских захоронениях.Анна Красникова, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея:- Это было какое-то особое отношение к человеку, который погребен здесь. Для нас это интересно еще потому, что это самая крайняя зона, периферия могильника, ну и в общем любопытно, что именно в этой зоне у нас найдено было в прошлом году и в этом году несколько погребений мужчин с топорами.Височные кольца, заморские бусины, гирьки для весов, ножи и перстни - все это бережно хранили в себе "Владимирские курганы". При новом обследовании некрополя археологи обнаружили сотни средневековых предметов. Некоторые из них уже отреставрированы. Из самых примечательных - вот эти бронзовый шумящий конёк и древние монеты. Очень редкие для Суздаля.Анна Красникова, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея:- Монета арбатская и монета европейская - динарий. Которые нам, кроме того, что позволяют уточнить дату, ну и вообще подтверждают тот самый сюжет, о торговых связях о включенности населения Суздальской земли в сложную систему всех этих и торговых отношений.Этим летом в Гнездилове были заложены два раскопа площадью около 360 квадратных метров. Археологи расчистили четыре погребения и две кольцевые оградки, обозначающие границы погребальных площадок, а также остатки поминальных комплексов. На раскопках работают два волонтерских отряда. Работа здесь кипит целый день. Раскопки ведутся очень скрупулёзно.Мария Содская, волонтер из Санкт-Петербурга:- Уже весь пласт сняли, виднеется кольцо, кажется это височное кольцо, судя по всему. Вот кости, стараемся потихонечку поснимать землю вокруг них, чтобы не разрушить. Здесь довольно тонкая работа.В этой части Суздальского ополья располагаются десятки так называемых "невидимых" захоронений. При новом обследовании некрополя археологи обнаружили сотни средневековых предметов. Древние находки позволят узнать много нового о местных поселениях 10-11 веков.Ангелина Свищ Андрей Беляков "Вести-Владимир"