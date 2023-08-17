Археологи обнаружили сотни средневековых предметов на раскопках под Суздалем
Под Суздалем...
Археологи обнаружили сотни средневековых предметов на раскопках под Суздалем
Под Суздалем завершаются археологические раскопки в районе села Гнездилово.
Специалисты Института археологии РАН и Государственного исторического музея ведут там работу на протяжении 4х лет. При новом обследовании некрополя археологи обнаружили сотни средневековых предметов. Подробнее -Ангелина Свищ
Углубившись в землю на несколько метров, можно погрузиться в историю десятивековой давности. И буквально - прикоснуться к наследию северо-восточной Руси периода ее зарождения.
Николай Макаров, директор Института археологии РАН:
- У нас два главных города, северо-восточная Русь, она у нас такая двуглавая. Ростов, который немножко древнее, и Суздаль, но Суздаль сейчас намного лучше изучен, разведан. Вот эти плодородные почвы ополья они притягивали колонистов, они очень продуктивные.
Некрополь с погребениями древнерусской элиты интересен археологам как памятник, характеризующий погребальный обряд культуру и социальное устройство древних селищ. Размеры погребальных ям отличаются. Николай Макаров объясняет, это переход от язычества к христианству.
Здесь нет такого какого-то обилия украшений, их массивности. Но они сделаны очень искусными мастерами и вообще, такие вещи довольно редко встречаются в погребениях. И эти технологии, и эти украшения - это маркеры славянской древнерусской культуры.
Впервые могильники на территории Суздальского Ополья были обнаружены графом Алексеем Уваровым в середине 19-го века. Были вскрыты 28 курганов, и тогда казалось, на этом всё. Но на самом деле захоронений в Гнездилове больше. Сегодня археологи заново исследуют эти некрополи, тщательно всё документируя. Современная техника позволяет установить возраст костей и национальность человека. За 4 года археологи видели многое, но продолжают удивляться каждой находке. Так необычайно большая яма с гвоздями может изменить представление о древнерусских захоронениях.
Анна Красникова, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея:
- Это было какое-то особое отношение к человеку, который погребен здесь. Для нас это интересно еще потому, что это самая крайняя зона, периферия могильника, ну и в общем любопытно, что именно в этой зоне у нас найдено было в прошлом году и в этом году несколько погребений мужчин с топорами.
Височные кольца, заморские бусины, гирьки для весов, ножи и перстни - все это бережно хранили в себе "Владимирские курганы". При новом обследовании некрополя археологи обнаружили сотни средневековых предметов. Некоторые из них уже отреставрированы. Из самых примечательных - вот эти бронзовый шумящий конёк и древние монеты. Очень редкие для Суздаля.
Анна Красникова, научный сотрудник отдела археологических памятников Государственного исторического музея:
- Монета арбатская и монета европейская - динарий. Которые нам, кроме того, что позволяют уточнить дату, ну и вообще подтверждают тот самый сюжет, о торговых связях о включенности населения Суздальской земли в сложную систему всех этих и торговых отношений.
Этим летом в Гнездилове были заложены два раскопа площадью около 360 квадратных метров. Археологи расчистили четыре погребения и две кольцевые оградки, обозначающие границы погребальных площадок, а также остатки поминальных комплексов. На раскопках работают два волонтерских отряда. Работа здесь кипит целый день. Раскопки ведутся очень скрупулёзно.
Мария Содская, волонтер из Санкт-Петербурга:
- Уже весь пласт сняли, виднеется кольцо, кажется это височное кольцо, судя по всему. Вот кости, стараемся потихонечку поснимать землю вокруг них, чтобы не разрушить. Здесь довольно тонкая работа.
В этой части Суздальского ополья располагаются десятки так называемых "невидимых" захоронений. При новом обследовании некрополя археологи обнаружили сотни средневековых предметов. Древние находки позволят узнать много нового о местных поселениях 10-11 веков.
Ангелина Свищ Андрей Беляков "Вести-Владимир"