Благоустройство сквера на улице Гвардейской у домов 11, 13 и 15 завершено. Жители Юрьевца гуляют по мощёным дорожкам, отдыхают на лавочках и катаются на качелях. Дмитрий Наумов, глава города

Благоустройство сквера на улице Гвардейской у домов 11, 13 и 15 завершено. Жители Юрьевца гуляют по мощёным дорожкам, отдыхают на лавочках и катаются на качелях. Дмитрий Наумов, глава города Владимира Мы его сделали в рамках программы «Комфортная городская среда». Обустроили здесь пространство, начали заниматься озеленением. Те средства, которые были вложены, они дают уже определённые результаты.