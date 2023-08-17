Жителю Меленок Владимирской области вручили орден Мужества. Мужчина находится в зоне СВО с января 2023 года и успел проявить себя умелым и отважным воином.

Жителю Меленок Владимирской области вручили орден Мужества. Мужчина находится в зоне СВО с января 2023 года и успел проявить себя умелым и отважным воином. Об этом сообщили наши коллеги из издания «Коммунар».Герой прошёл срочную службу в воздушно-десантных войсках, а на спецоперацию отправился добровольцем. Подразделение земляка успешно отразило атаку врага, и бойца представили к награде.Военнослужащий благодарит всех неравнодушных жителей Владимирской области за поддержку участников СВО.