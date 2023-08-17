Певица Ирина Дубцова избавляется от части своего гардероба.

Певица Ирина Дубцова избавляется от части своего гардероба.В последнее время некоторые знаменитости предпочитают избавляться от своего гардероба, продавая его на специальных площадках. Так, например, недавно поступила любительница тяжелого люкса Яна Рудковская.В известном интернет-магазине супруга Евгения Плющенко выставила на продажу олимпийку за два миллиона рублей. Примеру блондинки последовала Ирина Дубцова.Как сообщает телеграм-канал "Звездач", артистка предлагает приобрести 11 брендовых вещей, общая стоимость которых составляет 371 тысяча рублей. Так, есть вариант купить сумку за 83 тысячи рублей и ботильоны за 63 тысячи. Да, цены кусаются. Такие вещи вряд ли смогут позволить себе многие поклонники звезды.Если вы истинный фанат Дубцовой и все-таки желаете приобрести вещь из гардероба певицы, специально для вас есть лоты куда подешевле. Певица продает туфли за девять тысяч рублей, а сапоги – за 14 тысяч.Но остается открытым вопрос, почему артистка решила избавиться от части своих вещей. Знаменитость их не носит, или что-то вынудило ее продать дорогие вещи?Ранее на Ирину Дубцову набросилась скандальная певица Наргиз, депортированная из России в прошлом году. Находящаяся в Узбекистане вокалистка резко отреагировала на анонс концерта исполнительницы хита "О нем". Подробнее об этом "Дни.ру".