Смотрите в дайджесте:– В Вязниковском районе несовершеннолетний мотоциклист спровоцировал ДТП– Во Владимире мотоциклист столкнулся с самосвалом– На Суздальской трассе грузовик

Смотрите в дайджесте:– В Вязниковском районе несовершеннолетний мотоциклист спровоцировал ДТП– Во Владимире мотоциклист столкнулся с самосвалом– На Суздальской трассе грузовик снес бытовку рабочих и наехал на бульдозер