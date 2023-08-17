Смотрите в дайджесте:– В Вязниковском районе несовершеннолетний мотоциклист спровоцировал ДТП– Во Владимире мотоциклист столкнулся с самосвалом– На Суздальской трассе грузовик
<a href="https://33live.ru/novosti/17-08-2023-dajdzhest-proisshestviya-17082023.html" target="_blank">Дайджест (происшествия) 17.08.2023</a> - Смотрите в дайджесте:– В Вязниковском районе несовершеннолетний мотоциклист спровоцировал ДТП– Во Владимире мотоциклист столкнулся с самосвалом– На Суздальской трассе грузовик
[url=https://33live.ru/novosti/17-08-2023-dajdzhest-proisshestviya-17082023.html]Дайджест (происшествия) 17.08.2023[/url] - Смотрите в дайджесте:– В Вязниковском районе несовершеннолетний мотоциклист спровоцировал ДТП– Во Владимире мотоциклист столкнулся с самосвалом– На Суздальской трассе грузовик