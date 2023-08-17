Эффективный универсал для уборки зерновых во Владимирской...

Эффективный универсал для уборки зерновых во Владимирской областиErid:4CQwVszH9pUkKBgAwaEУборочная кампания во Владимирской области набирает обороты. В такое время для любого агрария важна безотказность и производительность техники, чтобы ни часа не было потеряно впустую. Cельхозпроизводители не спроста выбирают агромашины, произведенные компанией Ростсельмаш в России, ведь на них всегда доступны запчасти и в доступе оперативный сервис от производителя..Главный инженер ЗАО «Суворовское» Суздальского района Владимирской области Виктор Трутнев отмечает преимущества техники Ростсельмаш, и очень положительно отзывается о ее работе на полях.- Виктор Юрьевич, Ваше хозяйство уже длительное время приобретает и эксплуатирует технику производства компании Ростсельмаш. Почему делаете выбор в пользу именно этого бренда?- В настоящее непростое время техника, произведенная в этим предприятием в России – это залог надежности. Для нас важна как стоимость, так и качество, и производительность. Мы ценим плодотворное сотрудничество с компанией, в дилерском и сервисном центре в регионе имеется хорошая сервисная служба, широкий ассортимент запчастей, и это очень ценно для нас.- Какая техника Ростсельмаш в Вашем хозяйстве, и что можете о ней сказать?- У нас большая линейка: зерновые и кормоуборочные комбайны, тракторы. Отмечаем постоянный прогресс в плане качества, современности и цифрового оснащения приобретаемой техники. Сейчас наша тема дня – это уборка. В полях трудятся комбайны RSM 161. Убираем пшеницу, ячмень, горох, тритикале. Задача на этот сезон – убрать 5500 га зерновых. Радует урожайность пшеницы – порядка 50 ц/га. RSM 161 с жаткой 9 метров демонстрирует высокую производительность в работе. На сегодня намолот на этом комбайне составляет около 100 тонн в смену. Погода в этом году не балует постоянством, поэтому очень важна высокая производительность и качество обмолота.- Как справляется с поставленными задачами зерноуборочный комбайн RSM 161?- Отмечу качество обмолота, в бункер зерно поступает уже максимально чистое. Комбайн имеет два барабана для обмолота, решетную систему очистки, потому и потери при уборке минимальные. У нас четыре RSM 161: на одном молотим уже 5-ый сезон, остальные – более свежие. Техника надежная, комбайны не подводили. Конечно, иногда требовалась помощь сервисного центра при устранении мелких поломок, без этого не бывает работы, но все вопросы были оперативно решены. Также хочу отметить, что RSM 161 - это производительная и экономичная машина, в кабине комфортно, все оснащено по последнему слову техники, во время уборки нет шума, работа на этом агрегате обеспечивает достойные условия труда комбайнеру.Добавлю также, что комбайн RSM 161 – машина высокого уровня, её очень важно вовремя обслуживать, тогда труд механизатора окупится отличными результатами работы.- Что желаете в будущем?- Желаю компании постоянно развиваться, совершенствоваться, и дальше повышать качество производимой техники, чтобы работа аграриев нашей страны становилась все более эффективной и комфортной.Реклама. ООО «Технический центр «Ополье»