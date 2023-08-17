Энергичный и умный пёс из владимирского приюта Валента ждёт верного друга И в завершении выпуска...

Энергичный и умный пёс из владимирского приюта "Валента" ждёт верного другаИ в завершении выпуска рубрика "Хочу домой!". О питомцах из приютов, которые очень ждут новых любящих хозяев.Телефон волонтёра Анны: 8 (904)-596-82-77Имя этого пёсика с выразительными глазами говорящее - Ждун. Кличку он получил в приюте, когда, оказавшись без поводка и клетки, не стал убегать, а просто сел и ждал, когда волонтеры освободятся и обратят на него внимание. Ждун среднего размера, подойдёт для содержания в квартире, ему около 4-х лет. Энергичный и умный, говорят волонтеры. С паспортом и прививками. И сегодня отличный день, чтобы с ним познакомиться. В пять вечера в приюте "Валента" состоятся выгулы: можно прийти, выбрать питомца и провести с ним время на совместной прогулке. Адрес - улица 16 лет Октября 1а.Информация по телефону и в сообществе приюта "Валента" ВКонтакте.