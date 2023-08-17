По статистике, чтобы собрать первоклассника в школу в 2023 году, потребуется больше 20 тысяч рублей. И это без учета организации рабочего места. Магазин “ОФИСМАГ” на Октябрьском проспекте

По статистике, чтобы собрать первоклассника в школу в 2023 году, потребуется больше 20 тысяч рублей. И это без учета организации рабочего места. Магазин “ОФИСМАГ” на Октябрьском проспекте экономит ваши деньги – тетрадки, карандаши и ручки всего за 1 рубль. В рамках акции товар можно приобрести до 10 сентября. Елена Колосова, продавец-консультант «ОФИСМАГ» Если вы закупились