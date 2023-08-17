В лесном массиве Гусь-Хрустального района любители тихой охоты наткнулись на верблюда.

В лесном массиве Гусь-Хрустального района любители тихой охоты наткнулись на верблюда. «Корабль пустыни» брёл по заросшей травой железной дороге и к людям был настроен вполне благодушно. Видеоролик встречи с двугорбым животным облетел местные группы социальных сетей.«С нами за грибами пойдём, дружище!» – один из грибников в шутку пригласил зверя составить компанию. Однако когда верблюд и впрямь увязался за людьми, стало не смешно.