В поддержании красоты и молодости лица. Чтобы избежать преждевременного старения, необходимо избавиться от вредных привычек во время отдыха. Пластический хирург и косметолог Ольга ..

В поддержании красоты и молодости лица. Чтобы избежать преждевременного старения, необходимо избавиться от вредных привычек во время отдыха.Пластический хирург и косметолог Ольга Ованесова рассказала, как спать, чтобы на лице не образовывались морщины. Самое главное правило для поддержание молодости и привлекательности — это высыпаться по ночам. Если человек встает неотдохнувшим, это негативно отражается на внешности и приводит к преждевременному старению, отметила специалист."Если ты спишь недостаточно, если есть стрессы, как бы ты правильно не располагался в постели, все равно будут возникать морщины и преждевременные признаки старения", — цитирует хирурга . На здоровье кожи влияет положение тела во время сна. Чтобы избежать возникновения проблем с внешностью, следует спать на спине. Эта поза позволяет не допустить образования заломов и морщин на лице, а также полноценно расслабить все мышцы в теле.