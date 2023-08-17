Когда ожидать открытие муромского моста через Оку? На мосту через Оку на трассе М-12 уложены...

Когда ожидать открытие муромского моста через Оку?На мосту через Оку на трассе М-12 уложены последние метры асфальта, сообщает Автодор.Следующий этап - завершение работ по регулированию натяжения вант и проведение испытаний моста на прочность максимальными нагрузками (их проведут уже в этом месяце). Напомню, длина сооружения почти полтора километра. Вес металлоконструкций - более шести с половиной тысяч тонн. Открытие муромского моста ожидается уже этой осенью - в сентябре.