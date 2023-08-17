Крепкие и образцовые семьи получили благодарственные письма от Правительства Владимирской...
Крепкие и образцовые семьи получили благодарственные письма от Правительства Владимирской области.
В Гусь-Хрустальном прошел этап областной акции "Марафон семейных династий". Подробности в нашем сюжете.
Вот так с песнями и танцами лучшие творческие коллективы Гусь-Хрустального поздравляют семьи и династии, которые являются примерами сохранения нравственных ценностей и преемственности поколений. Александр и Марина Менгель вместе со студенческой скамьи. Он из династии немецких инженеров, которые переехали в Россию в эпоху Петра, Марина - потомственная гусевчанка.
Александр и Марина Менгель:
- Я отсюда родом, мы здесь много поколений живем, у моих родителей пятеро детей, я старшая, остальные помладше.
Такой необычной родословной молодая семья очень гордиться и считает уникальной. Их дочке Астрид всего несколько месяцев, мама и папа надеются, что она станет врачом или посвятит свою жизнь науке. Город, безусловно, гордиться такими семьями и всегда будет их поддерживать, говорит глава Гусь-Хрустального Алексей Соколов.
Алексей Соколов, глава г. Гусь-Хрустальный:
- Сфера культуры, сфера спорта, образование, медицина, силовые наши структура, полиция то есть у нас также есть семьи где уже не одно поколение служит на благо родине, либо защитники отечества, либо работают в полиции, поэтому такая поддержка важна.
От Правительства области собравшихся приветствовал заместитель губернатора Константин Баранов. Он отметил: поколения, которые работают в одной сфере – на промышленных предприятиях, в здравоохранении или искусстве - основа государства.
Константин Баранов, заместитель губернатора Владимирской области:
- У нас достаточно много многодетных семей, конечно мы ратуем за то, чтобы их было еще больше. Нужно повышать рождаемость, создавать возможности для нормального ведения беременности, для комфортных родов и конечно воспитание детей, чтобы они здоровыми, сильными, настоящими нашими россиянами.
Самые крепкие и образцовые семьи, получили благодарственные письма от Правительства Владимирской области и памятные подарки. Очередной этап областной акции "Марафон семейных династий" закончился традиционным чаепитием и экскурсией по городскому историко-художественному музею.
Александр Сыпченко, Андрей Беляков, "Вести-Владимир".