В центре Владимира ведётся много ремонтных работ. Неделю назад началась реконструкция лестницы у Богородице-Рождественского мужского монастыря. В своём телеграм-канале глава города

В центре Владимира ведётся много ремонтных работ. Неделю назад началась реконструкция лестницы у Богородице-Рождественского мужского монастыря. В своём телеграм-канале глава города Дмитрий Наумов поделился процессом работы сотрудников «Центра управления городскими дорогами». Он сообщил, что в планах завершить ремонт к началу сентября. Вероятно, рабочие постараются успеть ко Дню города, однако точные даты завершения ремонта не сообщаются.