Мастера из Владимирской области отреставрировали восемь памятных книг. Суздальские мастера...

Мастера из Владимирской области отреставрировали восемь памятных книг.Суздальские мастера отреставрировали восемь книг кириллической и гражданской печати 18-19 веков. Они являются частью фонда старопечатных книг Кирилло-Белозерского музея-заповедника, сообщил портал "Бренд России".Коллекция музейных книг насчитывает около 4 тысяч рукописных и печатных памятников. Самая древняя датируется XVI веком. Кирилло-Белозерскому музею-заповеднику важно сохранить каждый из памятников, поэтому самые ценные экспонаты сотрудники музея отправляют на реставрацию.В числе отреставрированных для Кирилло-Белозерского музея-заповедника книг: «Словарь юридической, или Свод российских узаконений, по азбучному порядку для практическаго употребления Императорскаго Московскаго университета в Юридическом факультете» / Сочиненный Ф. Лангансом» 1788 года, «Словарь юридический, или Свод российских узаконений, времянных учреждений, суда и расправы» М. Д. Чулкова (Ч. 2) 1792 года, «Сокращение всеобщей истории» П.А. Наумова 1807 года – именно они стоят первыми на очереди для научных исследований.Фото: портал "Бренд России"