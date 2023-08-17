Подведены итоги января-июля 2023 года.

За семь месяцев 2023 года на переездах Горьковской железной дороги количество нарушений снизилось на 13% — до 321 случая. Об этом сообщает пресс-служба компании.В январе-июле на переездах произошло девять случаев столкновения машин с поездами — в ДТП двое погибли, еще трое получили травмы. За тот же период прошлого года произошло пять аналогичных аварий — в них один человек погиб, еще один пострадал.По информации ГИБДД, уже завершено расследование по шести случаям столкновения автомобилей и поездов, произошедшими в 2023 году. Нарушителей привлекли к административной ответственности и полностью взыскали ущерб.Для предотвращения ДТП железнодорожники проверяют состояния переездов, ремонтируют и модернизируют их, оснащая дополнительными системами безопасности. Кроме того, ведется профилактическая работа. Так, с начала года прошло около 1,3 тысячи рейдов по выявлению нарушителей на переездах. Правила напомнили почти 140 тысячам автомобилистов.