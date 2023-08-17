Два «лежачих полицейских» появились на центральной улице в среду. Они расположены в районе перехода к спортшколам и лицею №14, где дорогу постоянно переходят дети. В соцсетях появилось

Два «лежачих полицейских» появились на центральной улице в среду. Они расположены в районе перехода к спортшколам и лицею №14, где дорогу постоянно переходят дети. В соцсетях появилось вечернее видео, где машины подпрыгивают на искусственных неровностях, вероятно, водители не обратили на них внимание в темноте и не собирались притормаживать. В комментариях пользователи как всегда разделились на