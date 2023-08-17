Авария произошла 16 августа в 4 часа утра. Водитель грузовика двигался в сторону Иваново, внезапно он съехал в кювет, снес бытовку рабочих и наехал на спецтехнику. Как сообщили в ГИБДД, авария

Авария произошла 16 августа в 4 часа утра. Водитель грузовика двигался в сторону Иваново, внезапно он съехал в кювет, снес бытовку рабочих и наехал на спецтехнику. Как сообщили в ГИБДД, авария произошла на 259 километре дороги Р-132 “Золотое кольцо”, недалеко от села Павловское. 55-летний водитель грузовика съехал в левый по ходу движения кювет, снес бытовку