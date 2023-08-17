Народные приметы: 18 августа. Почему в день Евстигнея Житника нельзя есть пшеничный хлеб
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Народные приметы: 18 августа. Почему в день Евстигнея Житника нельзя есть пшеничный хлеб
18 августа 2023 года проходит народный праздник Евстигней Житник. К этому периоду уборочная страда подходила к концу, а сев озимых продолжался. На Руси в этот день «славили» самый северный колосовой хлеб – ячмень, который ещё называли «жито» (от слова «жить»).
Настоящей удачей считалось найти в поле стебель, на котором выросло сразу несколько колосьев. А если был найден стебель сразу с 12-ю колосьями, его называли «житная матка», срывали и хранили в доме до весны. При весеннем посеве собирали с него зёрна и бросали в землю первыми, чтобы они поспособствовали богатому урожаю.
Что можно делать 18 августа 2023 года?
В день Евстигнея Житника надо испечь ячменный хлеб из первой смолотой в этом году муки. Также рекомендуется добавить к нему молодой лук и соль с ячменным квасом, чтобы быть здоровым и счастливым.
Большое внимание на Евстигнея Житника уделялось свежему луку. Как раз в это время проходит сбор урожая этого полезного растения, а также чеснока. Связки лука развешивали по комнатам, чтобы они очищали воздух, уничтожали или прогоняли болезни, защищали жильё от тёмных сил.
Что нельзя делать 18 августа 2023 года?
В день Евстигнея Житника 18 августа нельзя есть пшеничный хлеб. Тот, кто нарушит запрет, будет жить в зависти, которая его может довести до больших бед и потерь, начиная от денежных и заканчивая любовными.
Не рекомендуется вести важные переговоры, заключать сделки. Даже проверенные временем люди склонны к обману, легко нарваться на мошенника.
Нельзя делиться тайнами, секретами, хвалиться своими удачами и победами, жаловаться на судьбу, проблемы, неприятности, болезни.
Народные приметы на 18 августа 2023 года
Какая погода сегодня, таким и декабрь будет.
Громкое и длительное эхо на закате — к солнечному дню.
Эхо вечером не слышно — к дождю.
Дождевые черви выползают на поверхность — к ненастью.
Овцы и козы трясут головами, хлопают ушами — к ненастной погоде.
Скотина в кучу собирается — перед дождём.
Вода в реке с пеной — дождь через день.
Вода в реке необычайно чистая и прозрачная — к дождю.
Фото pxfuel.com