Народные приметы: 18 августа. Почему в день Евстигнея Житника нельзя есть пшеничный хлеб 18...

Народные приметы: 18 августа. Почему в день Евстигнея Житника нельзя есть пшеничный хлеб18 августа 2023 года проходит народный праздник Евстигней Житник. К этому периоду уборочная страда подходила к концу, а сев озимых продолжался. На Руси в этот день «славили» самый северный колосовой хлеб – ячмень, который ещё называли «жито» (от слова «жить»).Настоящей удачей считалось найти в поле стебель, на котором выросло сразу несколько колосьев. А если был найден стебель сразу с 12-ю колосьями, его называли «житная матка», срывали и хранили в доме до весны. При весеннем посеве собирали с него зёрна и бросали в землю первыми, чтобы они поспособствовали богатому урожаю.Что можно делать 18 августа 2023 года?В день Евстигнея Житника надо испечь ячменный хлеб из первой смолотой в этом году муки. Также рекомендуется добавить к нему молодой лук и соль с ячменным квасом, чтобы быть здоровым и счастливым.Большое внимание на Евстигнея Житника уделялось свежему луку. Как раз в это время проходит сбор урожая этого полезного растения, а также чеснока. Связки лука развешивали по комнатам, чтобы они очищали воздух, уничтожали или прогоняли болезни, защищали жильё от тёмных сил.Что нельзя делать 18 августа 2023 года?В день Евстигнея Житника 18 августа нельзя есть пшеничный хлеб. Тот, кто нарушит запрет, будет жить в зависти, которая его может довести до больших бед и потерь, начиная от денежных и заканчивая любовными.Не рекомендуется вести важные переговоры, заключать сделки. Даже проверенные временем люди склонны к обману, легко нарваться на мошенника.Нельзя делиться тайнами, секретами, хвалиться своими удачами и победами, жаловаться на судьбу, проблемы, неприятности, болезни.Народные приметы на 18 августа 2023 годаКакая погода сегодня, таким и декабрь будет.Громкое и длительное эхо на закате — к солнечному дню.Эхо вечером не слышно — к дождю.Дождевые черви выползают на поверхность — к ненастью.Овцы и козы трясут головами, хлопают ушами — к ненастной погоде.Скотина в кучу собирается — перед дождём.Вода в реке с пеной — дождь через день.Вода в реке необычайно чистая и прозрачная — к дождю.Фото pxfuel.com