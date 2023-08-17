К акции присоединились 50 культурных учреждений.

К акции присоединились 50 культурных учреждений.В этом году для участников дистанционного голосования на выборах мэра Москвы вновь пройдет акция "Миллион призов". Горожане смогут обменять призовые баллы на билеты в театры и музеи.К программе присоединились 50 учреждений: Музей космонавтики, усадьба Кусково, музей-заповедник "Царицыно", Театр на Таганке, "Современник", Театр Олега Табакова и другие культурные площадки.Победители смогут получить одну, три или пять тысяч призовых баллов. Один балл равен одному рублю. Предусмотрено 2,3 миллиона призов.Розыгрыши состоятся 9, 10 и 11 сентября. Победители получат СМС-уведомление.Для получения призовых баллов нужно активировать уникальный код участника до 25 сентября. Выигрыш можно потратить в магазинах, ресторанах, театрах и музеях, направить на благотворительность.С 2020 года программа "" проводилась семь раз. За несколько лет участниками стали около 10 миллионов москвичей, проголосовавших на выборах онлайн.Выборы мэра Москвы пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.