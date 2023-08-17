Появились подробности страшного ДТП во Владимире: мотоциклист скончался на месте...

Появились подробности страшного ДТП во Владимире: мотоциклист скончался на месте происшествия.Сегодня в семь утра на перекрестке М7 и улицы Горького мотоциклист, въезжавший в город со стороны Юрьева-Польского, попал под колёса самосвала.На кадрах регистратора видно, что водитель грузовика проехал перекресток на красный свет. Впрочем и сам мотоциклист начал движение на красный, объехав стоящие на светофоре автомобили по разделительной полосе. Мотоцикл отбросило под другой грузовик.Тридцатичетырёхлетний мужчина погиб на месте ДТП.