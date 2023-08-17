Ранее судимому жителю Муромского района вынесен приговор за угон двух машин из исправительной...

Ранее судимому жителю Муромского района вынесен приговор за угон двух машин из исправительной колонии.Ковровским городским судом вынесен приговор в отношении ранее судимого жителя Муромского района. Он признан виновным в совершении двух преступлений, а именно в угоне служебных машин из исправительной колонии, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Напомним, что злоумышленник ранее отбывал наказание в исправительной колонии, где работал в гараже и знал, как можно проникнуть на его территорию.Находясь в нетрезвом виде и без водительских прав, пришёл в гараж, взял на столе ключи от автомобиля «Шевроле Нива», сел в него и поехал из поселка Пакино в сторону Коврова.Проезжая по дороге, примерно в 800 метрах от въезда в поселок обвиняемый съехал в кювет, оставил автомобиль и скрылся. Этой же ночью он пришёл на стоянку, принадлежащую той же исправительной колонии, где сел в автомобиль «КАМАЗ». Позже его остановили сотрудники ГИБДД.Виновному назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с отбыванием в колонии строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото pxfuel.com